"Si Carlos III tiene una convalecencia larga, podría nombrar a varios consejeros de Estado" Publicado: 08/02/2024 12:36 (UTC+1) Última actualización: 08/02/2024 14:04 (UTC+1) Todo lo que ocurre en la realeza británica genera mucho revuelo y comunicar que el rey Carlos III tiene cáncer, también ha generado agitación. Analizamos las consecuencias con Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea de la UPV-EHU.

El monarca británico Carlos III permanece en su residencia de Sandringham, en Norfolk, aunque no estará alejado de sus tareas oficiales. "Lo que no va a hacer son apariciones públicas", señala Víctor Amado, pero "no es fundamental desde el punto de vista Constitucional". En el caso de que el monarca tuviera que renunciar temporalmente a sus funciones por enfermedad, si tiene un periodo de convalecencia más larga, podría nombrar a cinco consejeros de Estados. "Todo está bien marcado en la ley para evitar que haya un vacío de poder". Estos consejeros actuarían en su nombre, "con todo lo que ello conlleva", afirma Amado, pero cree que no va a llegar ni a nombrarlos. En caso de que no pudiera gobernar por incapacidad, hablaríamos de la sucesión. "Le tocaría al príncipe Williams y en caso de que no fuera él, sería su hermano Harry".

Miramos también a Irlanda del Norte donde la nueva ministra principal, la republicana Michelle O'Neill ha dicho que ve posible un referéndum de reunificación de Irlanda, en un plazo de diez años. Amado considera que esta posibilidad es remota, "veo más factible un segundo referéndum en Escocia que uno de unificación en Irlanda".

Víctor Amado cierra el análisis internacional con El Salvador. Nayib Bukele ha vuelto a arrasar en las elecciones presidenciales con su política de mano dura contra la violencia de las pandillas que controlan el país. "Ha sabido recoger el descontento de la sociedad salvadoreña", señala Amado. También cree que ha sido clave "su discurso joven y el control que tiene de las redes sociales".