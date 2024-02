Distrito Euskadi EL COCHE ESCOBA Xabi Larrañaga: "Elijo los tomates que están en oferta y sin golpear" EITB Media Publicado: 09/02/2024 11:30 (UTC+1) Última actualización: 09/02/2024 11:30 (UTC+1) Las declaraciones que ha hecho la exministra francesa, Ségolène Royal, sobre el tomate han provocado un problema diplomático con Francia. Xabi Larrañaga lo ha bautizado como 'la catarsis del tomatazo'. Escuchar la página Escuchar la página

La exministra gala de Medioambiente, Ségoléne Royal, considera que los tomates españoles son "incomestibles". Sus declaraciones a la cadena BMFTV han indignado al sector productor y por primera vez ha unificado las críticas del gobierno y la oposición. Xabi Larrañaga afirma que se ha convertido en un "asunto nacional" que ha aflorado a demasiados "tomatólogos".

Pero, ¿qué sabemos realmente de los tomates franceses?, ¿sabemos diferenciar qué tomate se ha producido en Pays de la Loire y cuál ha sido cultivado en Aretxabaleta? Larrañaga admite que no tiene tantos conocimientos en este campo. "Yo elijo los tomates que están tristes, sin golpear y en oferta". Si la gente sabe mucho de tomates, añade, "¡enhorabuena!".

Sevilla ha puesto coto a las despedidas de soltero e impondrá multas a las personas que transiten por la calle en ropa interior o con algún complemento de carácter sexual. Larrañaga ha recogido esta noticia con 'El coche escoba'. A cierta edad, considera, las despedidas de solteros "son muy tristes, a mí no me gustan". "Cuando eres joven te lo pasas bien porque rompes el orden establecido, pero no hay nada más triste que una cuadrilla mayor forzada a divertirse".