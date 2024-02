Distrito Euskadi DEULICATESSEN Marvin Gaye, Al Green, Sam Cooke o Procol Harum, la banda sonora de San Valentín para Deu Txakartegi Publicado: 14/02/2024 18:57 (UTC+1) Última actualización: 14/02/2024 18:57 (UTC+1) La sección Deulicatessen ha tocado el 14 de febrero y por ello Deu Txakartegi ha tirado de romanticismo musical, desempolvando del cajón de los discos temas como 'Let´s Get In On', 'Sexual Healing', o 'Let´s Stay Together'. El Soul es amor, defiende Txakartegi. Escuchar la página Escuchar la página

"El cantante más sensual de todos", así define Deu a Marvin Gaye. Su canción 'Let´s Get It On', un tema redondo para el líder de WAS. Txakartegi recuerda a Gaye como 'El Príncipe del Soul', porque vendió más de 25 millones de discos revolucionando el género del soul en la década de los 70 y 80, aunque él ya grababa desde la década de los 60. La canción 'Cupid' de Sam Cooke también aparece en su lista de San Valentín. Para muchos, el 'Rey del Soul', título compartido con Otis Redding, al haber conseguido decenas de éxitos entre los años 1957 y 1965. En su conversación con Eider Hurtado, Deu cuenta las anécdotas más interesantes de los artistas y sus canciones.