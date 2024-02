Distrito Euskadi EL COCHE ESCOBA Xabi Larrañaga: "Los peores besos son los que no se dan" EITB Media Publicado: 19/02/2024 10:18 (UTC+1) Última actualización: 19/02/2024 10:18 (UTC+1) Reconoce que ha leído muchos ensayos para poder documentarse sobre este tema. "Soy vasco, sé sobre los besos en el plano teórico" Escuchar la página Escuchar la página

En la semana de San Valentín, Xabi Larrañaga nos ha acercado en "Distrito Euskadi" todo un tratado sobre el beso.

De los besos se habla muy poco, a pesar de que al realizar este movimiento de labios se ponen en acción veintinueve músculos y se segregan innumerables sustancias. "Me interesa el beso porque es gratis", reconoce Xabi Larrañaga. "El beso es el principio de algo que no sabes dónde va a llegar". No todos los besos son iguales, "no es lo mismo darte un beso a las seis de la mañana después de comer un bocadillo de lomo en una txosna o hacerlo después de una cena romántica en tu casa". A Larrañaga no le falta razón con esta afirmación.

También ha traído en 'El coche Escoba' una clasificación de los besos: "el que tiene poca pericia, el desganado, los impulsivos o los que besan con prisa". Sin olvidar "lo besos muy largos que ahogan a la otra persona y los que son babosos". En cualquier caso, "los peores besos son los que no se dan".

Donde no se suelen dar besos es en el entorno laboral. Menos aún, cuando existen los celos profesionales. Larrañaga lo ha comprobado en la última gala de los Goya. "Los celos profesionales se notan en las caras", "la mejor interpretación es cuando tienes que poner cara de alegría al ganar otro". Y atención a la revelación personal que nos ha dejado: "cuando vivía en Malta conocí a Brad Pitt y me pidió el teléfono". Si quieres conocer el desenlace de esta historia, ¡dale al play!