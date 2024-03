Distrito Euskadi DEULICATESSEN 'Pet Sounds' de Beach Boys, ¿el mejor disco de la historia del pop? Deu Txakartegi nos da sus argumentos Publicado: 01/03/2024 13:03 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2024 14:14 (UTC+1) El undécimo álbum de estudio de la banda norteamericana, lanzado en mayo de 1966 marcó un antes y un después, no sólo en la trayectoria de este icónico grupo, sino en la propia historia de la música pop. Brian Wilson lideró la grabación de un disco que la crítica considera un tesoro. Escuchar la página Escuchar la página

'Wouldn´t Be Nice, 'God Only Knows' o 'Caroline No' son algunos de los temas que engrosan 'Pet Sounds'. Su grabación concluyó el 13 de abril de 1966 con un coste de producción sin precedentes en la industria musical. Sirvió de inspiración a generaciones posteriores de músicos, por la vanguardia que supuso en la mezcla de estilos y conceptos. Deu Txakartegi hace un repaso con Eider Hurtado en Distrito Euskadi por las características de este álbum de Beach Boys. Además, nos cuenta anécdotas y vivencias de quienes participaron en ese proceso de grabación. Una semana más, Deulicatessen en estado puro.