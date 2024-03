Distrito Euskadi Entrevista Amelia Tiganus: "No conozca a ninguna mujer que se prostituya por decisión propia" EITB Media Publicado: 04/03/2024 11:06 (UTC+1) Última actualización: 04/03/2024 11:06 (UTC+1) La compañía 'Teatro sin papeles' representa en Euskadi 'Aquí nunca pasa nada', una obra que visibiliza la terrible realidad de la prostitución. Se basa en el llamado caso Carioca, la mayor operación de trata de mujeres con fines de explotación sexual destapada en España. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Amelia Tiganus en Distrito Euskadi. Foto: EITB Media 20:45 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual no es algo del pasado, está muy presente en nuestra sociedad. Lo sabe muy bien Amelia Tiganus, reconocida activista por la abolición de la prostitución que se ha pasado por Distrito Euskadi para hablarnos de esta realidad a la que "no queremos mirar porque igual toca nuestro suelo más firme, nuestro propio hogar o familia", afirma. Tiganus es fundadora de EMARGI, asociación que lucha por los derechos de las mujeres y las niñas, que apoya la obra 'Aquí nunca pasa nada'.

De la prostitución se ha llegado a decir que quienes la ejercen lo hacen porque quieren, como si tuvieran elección. Tiganus es tajante, "es una estrategia que se ha creado para el negocio de la explotación sexual, la gente tiene esa idea para calmar su conciencia". "No conozco a ninguna mujer que ejerza la prostitución por decisión propia". "Lo que hay detrás de estas mujeres son historias de mucho dolor y sufrimiento". Tiganus reconoce que "los proxenetas han refinado sus técnicas de captación y lo hacen a través de las redes sociales". También ha cambiado el perfil de los puteros, "cada vez son más jóvenes".

Hablamos también con Olga Compte, actriz que junto a Luisa Anaya interpreta 'Aquí nunca pasa nada'. "Conseguimos que el público no salga indiferente y estamos contentas de que sea así", señala. Ella interpreta, entre otros, a Pilar de Lara, la jueza del caso Carioca a la que no le dejaron llegar hasta el final de esta trama. Compte ha tenido que hacer una importante labor de documentación, leyendo sentencias y hablando con víctimas de trata. "Ha sido entrar en un mundo desconocido para mí, no sabía que era tan duro y cruel".