Entrevistas MÚSICA Álex Ubago: "Mi música es más que baladas" Publicado: 06/03/2024 17:57 (UTC+1) Última actualización: 06/03/2024 17:57 (UTC+1) El cantante y autor de temas como 'Estar contigo', elegido por los internautas como una de las mejores canciones de amor en español, se prepara para iniciar gira por EEUU y Puerto Rico. En primicia avanza en Distrito Euskadi la fecha de lanzamiento de su nuevo disco: octubre de 2024.

Será en unos meses cuando Álex Ubago lance al mercado su nuevo disco, del que va dando a conocer algunos adelantos. Uno de ellos es su primer sencillo, que lleva por nombre 'Idiota', que rompe con su imagen de baladista. Otra de las canciones es 'No volveré a pensar en ti'. Sobre este nuevo disco Ubago le confiesa a Eider Hurtado en Distrito Euskadi que tendrá cancones "más cerca del Álex de siempre" y otras que "pueden sorprender más". Deja claro que no reniega de su faceta de baladista, pero tras 20 años en el mundo de la música se suma a incorporar otros toques y ritmos más modernos o extendidos en los tiempos actuales. En esta entrevista repasa su trayectoria, pero, fundamentalmente, da cuenta de lo que viene, además del disco, su inminente gira. A priori, con buenas sensaciones, ya que en algunas plazas como Miami ya tiene colgado el cartel de 'sold out'.