Distrito Euskadi

DEULICATESSEN

'Stop Making Sense', uno de los mejores conciertos de la historia, desgranado al detalle por Deu Txakartegi

Publicado: 14/03/2024 18:07 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2024 18:07 (UTC+1)

El colaborador de Distrito Euskadi y líder de la ya desaparecida banda 'We Are Standar' aprovecha la nueva remasterización de un concierto que se ha llevado a las salas de cine comerciales. The Talking Heads es uno de los grupos que más han influenciado a Txakartegi.

Imagen: Deu Txakartegi 16:33 min