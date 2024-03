Entre la ética y la estética LITERATURA Henar Álvarez: "Quería arrancar el libro mostrando una villana, pero que luego se viese la heroína" Publicado: 20/03/2024 18:59 (UTC+1) Última actualización: 20/03/2024 18:59 (UTC+1) Licenciada en Comunicación Audiovisual, cómica, escritora, autora de podcast de éxito y colaboradora en programas de televisión ('Late Xou' en TVE), publica su novela 'Ansia' (Planeta). Su protagonista, Natalia, es una mujer controladora, dentro de una trama de relaciones de poder. Escuchar la página Escuchar la página

De gira y llenando librerías y otros recintos, Henar Álvarez presenta 'Ansia' ('Planeta') y le confiesa a Eider Hurtado en Distrito Euskadi que disfruta mucho de esta parte del trabajo de promoción. "Me lo paso tan bien!" reconoce Álvarez, quien dice que le emociona mucho que hagan cola por verte. "La novela arranca con que la deja su amante, algo que ella no esperaba para nada", avanza sobre su libro. A partir de ahí, el ritmo vertiginoso y una serie de personajes que no dejan indiferente a nadie, componen una historia que está generando el interés, sobre todo en el público femenino. Al menos son ellas las que en mayor medida están acudiendo a las presentaciones del libro. En esta entrevista en Distrito Euskadi, Henar Álvarez nos cuenta detalles del libro y de otros temas de actualidad.