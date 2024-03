Distrito Euskadi DEULICATESSEN King Hannah, Camera Obscura, Helado Negro o Vampire Weekend, perlas musicales de 2024 para Deu Txakartegi Publicado: 22/03/2024 15:21 (UTC+1) Última actualización: 22/03/2024 15:31 (UTC+1) En su sección Delicatessen, Deu Txakartegi repasa sus temas favoritos del año en curso. Sonidos procedentes de Liverpool, Glasgow o Brooklyn confeccionan una playlist imprescindible para amantes de la buena música. Escuchar la página Escuchar la página

Big Swimmer es un tema del tercer disco de la banda King Hannah, formada en Liverpool en 2017. En Glasgow, dos décadas antes se creó Camera Obscura. Les avalan 5 discos, hasta que, por desgracia, en 2015 tuvieron que poner fin a su andadura. Los temas 'We're Gonna Make it in the Man's World' y 'Hey Lloyd I'm Ready to Be Heartbroken' suenan en Distrito Euskadi, al igual que 'Colores del Mar', canción de proyecto Helado Negro de Carlos Lange, nativo del sur de Florida, hijo de migrantes ecuatorianos y residente en Brooklyn. La playlist que Deu Txakartegi comparte con Eider Hurtado en Distrito Euskadi con sus perlas de 2024, incluye a las bandas Vampire Weekend, Jayson Green & The Jerk y Adrianne Lenker.