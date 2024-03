Distrito Euskadi DEULICATESSEN Deu Txakartegi y su fascinación por Revival Season, Idles, Jessica Pratt, Iron Wine, o The Lemon Twigs Publicado: 26/03/2024 18:13 (UTC+1) Última actualización: 26/03/2024 18:19 (UTC+1) En su sección Deulicatessen de Distrito Euskadi, completa una lista de temas que componen su playlist de favoritos en lo que va de año 2024. Escuchar la página Escuchar la página

Entre Estados Unidos y Reino Unido se mueve la banda sonora que Deu Txakartegi ha seleccionado para esta incipiente primavera, que incluye sonidos indie rock, post punk, sinterizadores, pianos, folk o country alternativo. Los temas que pone en antena con Eider Hurtado en Radio Euskadi son de ritmos variados y bandas tan dispares como interesantes: Revival Season (Everybody), Idles (Grace), Adrianne Lenker (Sadness as a gift), Jessica Pratt (Life Is), Iron & Wine (You Never Know), The Lemon Twigs (My Golden Years).