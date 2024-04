Entrevistas Literatura y machismo Cristina Fallarás: "Este libro no es una distopía, retrata el presente que no vemos" Publicado: 11/04/2024 14:05 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2024 14:49 (UTC+2) La escritora y periodista Cristina Fallarás nos habla de ‘El final de todo esto’, un trabajo que retrata una sociedad en la que las mujeres viven en comunidades clandestinas para protegerse entre ellas, mientras ellos han creado unas 'sex dolls', muñecas de silicona, a las que también maltratan Escuchar la página Escuchar la página

Cristina Fallarás publica 'El final de todo esto', un alegato contra la violencia hacia la mujer. La novela nos habla de una comunidad segura de mujeres que se apartan de los hombres y la sociedad, "yo estoy también un poco en eso, en apartarme de los hombres", afirma.

La narradora de la novela nos habla desde el 2040, "pensé en poner a una protagonista que mire desde el futuro a lo que está sucediendo ahora, y me asusté con lo que vi". Reconoce que lo que cuenta es muy salvaje, pero subraya, "todo lo que cuento en la novela es real", y añade "este libro no es una distopía, retrata el presente que no vemos".



Además, reflexiona sobre el periodismo, las redes y nos habla de 'Mi voz mi decisión' una iniciativa que engloba a activistas de 8 países europeos para que la UE blinde el derecho al aborto.