Entrevistas TEATRO Eneko Sagardoy: "He conectado con aquel Eneko creador que empezó hace 13 años" Publicado: 12/04/2024 18:06 (UTC+2) Última actualización: 12/04/2024 18:06 (UTC+2) El actor bizkaino estrena como actor protagonista la obra 'Lucha y Metamorfosis de una mujer', basada en la novela del escritor francés Edouard Louis. Se trata de una historia en la que el literato, de manera autobiográfica, aborda la violencia en su familia y en su persona.

El Teatro Victoria Eugenia ha sido el escenario para el estreno de la obra teatral, dirigida por Fernando Bernúes e interpretada por Eneko Sagardoy, con Eva Trancón en el papel de su madre. En esta entrevista con Eider Hurtado en Distrito Euskadi, Sagardoy habla de su papel y de la gira que le llevará a Bilbao, Vitoria-Gasteiz, o Madrid, entre otras ciudades. Sobre su primer corto como director, 'Betiko Gaua', o su incursión como actor en una superproducción con Anthony Hopkins, 'Those About to Die', también se pronuncia en esta conversación radiofónica en Radio Euskadi.