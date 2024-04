Distrito Euskadi UNA SECCIÓN TO GUAPA Humor criogenizado, erizos bebé y madrugones EITB Media Publicado: 16/04/2024 12:15 (UTC+2) Última actualización: 16/04/2024 12:15 (UTC+2) Una nueva entrega de 'Una Sección to Guapa'. Escuchar la página Escuchar la página

Tres semanas han estado Javi Antón y Diego Pérez sin aparecer por 'Distrito Euskadi' y ya ¡les echábamos de menos! Con su inconfundible habilidad para contar las cosas con ingenio y desparpajo hemos conocido el significado del término 'humor criogenizado'.

Nunca dejan de sorprendernos con sus revelaciones y esta vez nos han confesado que no se fían de la gente que madruga los fines de semana. ¿Qué les parece?, ¿comparten esta sensación? Ellos no tienen una explicación empírica para poder justificarlo, como tampoco saben aclarar lo que llevó a una mujer de Gales a confundir un erizo bebé con un pompón gris de un gorro de lana. La historia no tiene desperdicio.