Amado: "Una posible futura guerra mundial se desencadenará por la cuestión de Ucrania, no por Oriente Medio" EITB Media Publicado: 18/04/2024 10:07 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2024 12:21 (UTC+2) La tensión entre Irán e Israel se intensifica. En poco tiempo se ha pasado de las amenazas a los hechos e Irán ha respondido al ataque que realizó Israel contra su consulado en Damasco.

Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea de la UPV-EHU, considera que "el ataque sobre suelo israelí no tiene parangón, es el primero que se produce y este precedente es preocupante". Una ofensiva inédita con más de 300 drones y misiles que en el contexto del Derecho Internacional, considera Amado, es un 'casus belli'. Las consecuencias no han sido tan devastadoras porque su "cúpula defensiva es muy buena".

El gobierno de Netanyahu sopesa ahora su respuesta. "La contestación debiera de ser muy calculada y consensuada con los aliados que le ayudaron a Israel a repeler esa agresión. Sin embargo, el profesor Amado no tiene demasiadas esperanzas en que el primer ministro israelí calibre y acuerde el ataque, "Netanyahu va como Frank Sinatra, a su manera".

Sobre los discursos que apuntan a una próxima Tercera Guerra Mundial, cree que "es normal". No obstante, considera que "el detonante de una nueva guerra no va a ser Oriente Medio, hay mayor probabilidad de que se desencadene por la cuestión de Ucrania". "A nivel mundial la guerra de Ucrania tiene más capacidad de desestabilización que la región de Oriente Medio". Amado no tiene dudas, "el escenario internacional es de los más preocupantes de los últimos 20 años".

