María Herreros: "Mi abuelo era consciente de que en el bando de enfrente había chavales como él" Publicado: 18/04/2024 18:20 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2024 18:20 (UTC+2) La ilustradora valenciana María Herreros nos presenta 'Un barbero en la guerra', la novela ilustrada basada en el diario que su abuelo escribió después de la guerra civil. "Mi abuelo no contó mucho sobre la guerra. Tenemos que venir los nietos para ayudar a sanar el trauma que supuso la guerra"

Hace 10 años, la ilustradora valenciana María Herreros descubrió el diario que su abuelo Domingo había escrito después de su paso por la guerra civil. De ese diario nace la novela 'Un barbero en la guerra', "la primera vez que leí sobre víctimas en cunetas, violaciones…tuve que dejarlo, y lo retomé meses después", reconoce a Eider Hurtado.

Todo lo que cuenta en la novela es cierto, "cuando me puse a cotejar los datos del diario de mi abuelo vi que todo estaba tal cual, todos los datos, nombres…eran correctos".

María destaca que en absoluto se trata de un diario de guerra, "hay cero épica de la guerra, su corazón está en el pueblo, en los campos de trigo que se echan a perder por la guerra, vi una mirada humilde de un barbero, un labrador".

Como otros muchos, Domingo no hablaba mucho de la guerra "yo era muy pesada, preguntaba mucho a mi abuelo, y conseguía que me contara algo, pero no demasiado". De entre todas las historias, él recordaba especialmente una: "la de una bordadora a la que obligaron a bordar la imagen de la República, y luego fue fusilada por ello"

Hay cosas que Domingo no quiso escribir en su diario, cosas que se las guardó para él, por ello María considera que es importante hablar de lo sucedido "mi intención es que este libro sea sanador".