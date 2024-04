Distrito Euskadi LA SEMANA DE NEREA GARMENDIA Nerea Garmendia y su encuentro con Leonardo Sbaraglia, un actor con "personalidad, humildad y empatía" Publicado: 19/04/2024 19:04 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2024 19:04 (UTC+2) La actriz y presentadora guipuzcoana habla en Distrito Euskadi de su paso por el Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, donde presidió el jurado. De entre las muchas personas de la industria del cine con las que estuvo, destaca una cena con el actor argentino Leonardo Sbaraglia. Escuchar la página Escuchar la página

No hay semana en la que Nerea Garmendia no tenga decenas de anécdotas y vivencias que marquen su día a día. En esta ocasión, tras su paso por Ibicine, se ha codeado con múltiples caras conocidas del mundo del cine. Entre ellos y ellas, Leonardo Sbaraglia. "Hablamos de la vida", le dice Garmendia a Eider Hurtado. No tiene desperdicio, como cada viernes, lo que ha vivido Garmendia, que con su toque habitual de humor, lo pone en la antena de Radio Euskadi.