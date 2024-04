Distrito Euskadi EL COCHE ESCOBA Xabi Larrañaga: “Estoy en contra de la gente que se ríe de la txapela” EITB MEDIA Publicado: 22/04/2024 09:38 (UTC+2) Última actualización: 22/04/2024 09:38 (UTC+2) La txapela es una de las prendas que mejor se conservan en nuestra vestimenta tradicional, pero su uso cuenta hoy en día con férreos defensores y detractores Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Xabi Larrañaga 22:51 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

¿Txapela sí o no? Xabi Larrañaga lo tiene claro, le gusta la txapela. "He visto más txapelas que ikurriñas en la final de Copa y me gusta". También se ha fijado en que esta campaña electoral ha habido dos partidos que han mencionado la txapela en sus discursos, "uno se ha metido con la txapela y el otro se ha reído de la gente que la lleva". A Larrañaga no le hace gracia que se haga referencia a esta prenda con desprecio y pide que "dejen la txapela en paz, estoy en contra de la gente que se ríe de la txapela". "La reivindico porque me parece una prenda bonita, elegante y también práctica".

En 'El coche Escoba' también hablamos de sexo. ¿Son los vascos los que menos relaciones sexuales tienen? Los estudios dicen que los encuentros son bastante escasos entre la población comprendida entre los 18 y 60 años, "aunque la provincia que está a la cola es Albacete", apunta Larrañaga. El 70% de los vascos afirma tener un encuentro sexual a la semana como máximo, pero el 80% querría tener más. Si estos datos son reales, la conclusión a la que llega Larrañaga es que "hay un problema de organización".