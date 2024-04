Distrito Euskadi DEULICATESSEN La música de Manchester, de Joy Division a The Stone Roses, pasando por The Smiths. Bandas míticas de una era Publicado: 25/04/2024 17:25 (UTC+2) Última actualización: 25/04/2024 17:52 (UTC+2) Deu Txakartegi nos acerca los sonidos de Manchester, en respuesta a la petición de un oyente que preguntaba en Distrito Euskadi por la música de 'The Stone Roses'. El que fuera vocalista de la banda 'We Are Standar' pone el foco en la influencia de los grupos de Manchester en la música popular. Escuchar la página Escuchar la página

Playlist de lujo una semana más, la que pone Deu Txakartegi en Distrito Euskadi, con Eider Hurtado: Sex Pistols (Anarchy in the UK), Joy Division (Transmission), New Order (Blue Monday), The Smiths (This Charming Man) y The Stone Roses (I am the Resurrection). Guitarras, psicodelia, rock gótico, post punk y mucho más.