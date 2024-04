Entrevistas Ciencia e investigación "La ovación que recibí en la Autónoma de Madrid fue una de las mayores de mi vida” Publicado: 29/04/2024 19:39 (UTC+2) Última actualización: 29/04/2024 19:45 (UTC+2) Recibimos al físico navarro Pedro Miguel Etxenike después de que haya sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid, un reconocimiento que se suma a los Honoris Causa de las universidades de Valladolid, Navarra, Complutense, Aalto, y la Autónoma de Santo Domingo Escuchar la página Escuchar la página

El físico roncalés Pedro Miguel Etxenike acaba de regresar de Madrid donde ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid, "me hace especial ilusión, porque la Autónoma es una de las grandes del mundo en física, además ver a mis antiguos alumnos allí, me emocionó especialmente". Dedicó el reconocimiento a sus padres y hermanos, pero sobre todo a su mujer e hijas "la ovación que recibí en la Autónoma de Madrid fue una de las mayores que he recibido en mi vida".

El presidente del Donostia International Physics Center (DIPC) y catedrático emérito de la Universidad del País Vasco valora especialmente el esfuerzo que todos los gobiernos vascos han hecho por la ciencia, "cuando empezamos en el primer gobierno vasco y decidimos invertir en investigación, tecnología y talento, se gastaba el 0,065% en I+D. Hoy estamos a la cabeza del Estado".

Reconoce que ha vivido con cierta curiosidad la pausa de Pedro Sánchez, "el día del honoris causa hicimos algunas porras en la cena que me ofrecieron algunos compañeros, premios Euskadi y premios de Investigación; había 4 a favor y 4 en contra, y yo perdí"

Se confiesa un entusiasta del bertsolarismo y sobre todo fan de bertsolaris como Xalbador, Amuriza, Egaña, Alaia Martin o Lizaso. Y termina confesándonos un sueño: "lo que me gustaría es contribuir a aumentar el salto cualitativo que pueda dar en el futuro el Donostia International Physics Center (DIPC".