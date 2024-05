Distrito Euskadi DEULICATESSEN Manchester y el sonido de Happy Mondays, las raves y la cultura de club, por Deu Txakartegi Publicado: 08/05/2024 18:49 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2024 18:49 (UTC+2) Las bandas de Manchester y su influencia en la música pop y en los cambios culturales y sociales, son los ingredientes de esta nueva entrega dedicada a la ciudad inglesa que tantos nombres y grupos ha dado en la historia de la música más reciente. Escuchar la página Escuchar la página

En la playlist de la semana, Deu Txakartegi le propone a Itsaso Güemes en Distrito Euskadi 'The Buzzcocks', 'The Fall', 'Happy Mondays', 'The Chemical Brothers' y 'The Charlatans'. Sonidos, muchos de ellos, que nos llevan a la década de los 70 y los 80, pero también a épocas más cercanas en el tiempo.