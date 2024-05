Distrito Euskadi EL COCHE ESCOBA Xabi Larrañaga: “El viajero es un turista con complejos” EITB MEDIA Publicado: 24/05/2024 15:13 (UTC+2) Última actualización: 24/05/2024 15:19 (UTC+2) En El coche escoba de esta semana, hemos hablado de la hipocresía que rodea a los funerales y de las limitaciones que se están aplicando en el turismo. Escuchar la página Escuchar la página

La muerte esta semana del presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha sido lo que ha llevado a Xabi Larrañaga a hablar de funerales y de la hipocresía que se ve en estos casos, incluso a la hora de celebrar o no la muerte del fallecido. Asegura que suele ir a los funerales, pero que prefiere que quien vaya para nada mejor no lo haga. Eso sí, en cuanto a su funeral, prefiere que no se haga. "No me gusta ser protagonista de nada. No quiero ni esquela ni multitudes. Y que nadie vaya por obligación".

También ha abordado el tema del turismo, a raíz de la limitación de los grupos de turistas en Donostia que se va a aplicar en Donostia. Una limitación que establece un máximo de 25 personas por grupo y que a Larrañaga le sigue pareciendo demasiada gente. Apoya las limitaciones, asegura que son inevitables, porque "hay cosas que se están yendo de madre" y añade que "no quiero que nuestras ciudades se conviertan en ciudades con torno". Y sobre la avalancha de turistas que hay en todos lados y de las que todo el mundo se queja, Larrañaga afirma que "El viajero es un turista con complejos. Todos queremos ser viajeros, pero, en realidad, somos turistas. Esos que dicen "he ido a no sé dónde y había un montón de turistas"… ¿y tú qué eres?¿Una estatua budista?