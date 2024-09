Distrito Euskadi BESUGOS VIP Juanma López Iturriaga: "Hay gente que no te cae bien, y hay otros que te cagas en sus muertos" Publicado: 20/09/2024 18:54 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2024 18:54 (UTC+2) A puertas del arranque de la segunda temporada de 'La Caza: nada es lo que parece', repasamos la prolífica carrera de un Iturriaga que, entre otros secretos, nos confiesa el poco enganche que tiene hoy en día con las redes sociales o la inteligencia artificial Juanma López Iturriaga. Fuente: EITB MEDIA 37:37 min Whatsapp

Juan López Iturriaga aún recuerda cómo fue su salto del baloncesto profesional al mundo de la televisión, y cómo se ha sentido en cada uno de los muchos proyectos que ha afrontado desde entonces. Del ser "el más Juanma" con el concurso El rompecabezotas que presentó en ETB en la década de los 90, al "menos yo" de Supervivientes. Esto es solo una de las muchas 'confesiones' que nos deja como invitado 'Besugo VIP' del programa apenas unos días antes del estreno de la segunda temporada del reality La caza: nada es lo que parece .

En nuestra larga y divertida charla, nos cuenta que recurre a la radio para sentirse informado y saber qué pasa en el mundo, pero dice que su desafección por las redes sociales crece. "Tengo la sensación de que me va a costar engacharme a la actual ola de redes sociales y de IA", afirma. De hecho, no le gusta la deriva tomada en la red social X (antiguo Twitter) desde que la gestiona Elon Musk. Y no se corta al opinar: "Hay gente que no te cae bien, y hay otras que te cagas en tus muertos". Abierto y natural, Iturriaga nos confiesa complejos de la infancia, como el tamaño de sus orejas ("ahora creo que me están creciendo de nuevo", asegura), o su afición por contar las cosas, sumar las matrículas o intentar volver a casa "con los ojos cerrados".