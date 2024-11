Distrito Euskadi ACTUALIDAD Bomberos, ertzainas y psicólogos....especialistas voluntarios en Valencia que piden control institucional Publicado: 05/11/2024 13:44 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2024 13:44 (UTC+1) "No se puede vivir solo de los voluntarios para cosas tan graves como las que están ocurriendo", asegura Iker, especialista en rescate subacuático y que es uno de los cientos agentes de todo el Estado que han decidido viajar por su cuenta a ayudar a los afectados Convoy de bomberos navarros en Valencia. Fuente: DistritoEuskadi 25:21 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La solidaridad no entiende de siglas, decisiones políticas o de uniformes. Y eso se está viendo claramente en el desastre humano de Valencia con la avalancha de ciudadanos dispuestos a echar una mano. Pero no son los únicos, también los colectivos de profesionales han querido ayudar desde el minuto uno. Es el caso de los especialistas en rescates o en gestión de tragedias naturales y humanitarias de todas las partes del Estado, que no han ocultado su malestar tras días de espera para ser requeridos. Ellos consideran que su presencia es más que necesaria y que se ha perdido un tiempo precioso para actuar sobre el terreno de forma especializada y coordinada.

Y por eso, no son pocos los que han decido acudir a las zonas devastadas como voluntarios para ponerse a disposición de los afectados en las tareas que se les requiera. Son los casos de Iker, especialista en rescate subacuático, o de los bomberos de la ONG Acción Norte; o incluso de la psicóloga Amaia Bakaikoa. "Aquí lo que se necesita es control institucional de gente especializada. Hay gente que no solo está dispuesta a venir, sino que ya debería estar aquí hace tiempo porque no se puede vivir solo de los voluntarios para cosas tan graves como las que están ocurriendo. Es una temeridad dejar ciertas labores a la ciudadanía", denuncia Iker.