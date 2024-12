X-besugos_vips-X PERSONAJES Yolanda Alzola: "Aunque no me lo crea, ahora soy youtuber" Publicado: 20/12/2024 19:17 (UTC+1) Última actualización: 20/12/2024 19:17 (UTC+1) Toda una referencia en EITB, Yolanda Alzola ha sido la voz de la tarde, nos ha dado consejos de bricolaje y restauración e incluso ha hecho sus pinitos como actriz. Repasamos su trayectoria con voces de amigos y compañeros. Yolanda Alzola. Fuente: DistritoEuskadi 48:06 min Whatsapp

Yolanda Alzola no ha parado de trabajar desde que se presentó a un casting de ETB para descubrir nuevos presentadores. Del programa Galakt-hika a su presente en las redes sociales. "Aunque no me lo crea, ahora soy youtuber", asegura asombrada. Toda una vinculada al mundo audiovisual y, especialmente, a EITB, donde es toda una referencia. Amigos y compañeros de profesión no han dudado en saludarla en antena, y con ellos y ellas, hemos reconstruido su larguísima y fructífera trayectoria profesional y personal.