Fuera de Juego Entrevista Barkala: "Eso sí nuestro técnico va a ser de primerísimo nivel. No podemos fallar" EITB Media Publicado: 15/06/2022 08:16 (UTC+2) Última actualización: 15/06/2022 08:16 (UTC+2) El candidato Ricar Barkala aseguraba en Radio Euskadi que "el Athletic tiene que ser capaz de tener a los mejores jugadores vascos".

Ricardo Barkala, otro de los candidatos a la presidencia del Athletic Club, se pasó por el programa "Fuera de Juego" de Radio Euskadi.

Estos son algunos de los titulares que dejó:

"¿Si sería una sorpresa que no vinieran Marcelino o Pochetino? No, Marcelino es un técnico excelente y dicho lo que ha dicho... y Pochetino tiene contrato. Eso sí nuestro técnico va a ser de primerísimo nivel. No podemos fallar "

"No somos un club vendedor, tenemos que generar nuestras estrellas y retenerlas. Es mejor estar en este club que ser una mercancía. Esto hay que adornarlo con algún éxito deportivo. Creo que es factible "

"La filosofía mantenerla sí o sí pero es un debate que tarde o temprano se dará. Ese día habrá que afrontarlo con serenidad y sentido común y que decidan los socios. Ahora no lo contemplamos"

"El Athletic tiene que ser capaz de tener a los mejores jugadores vascos. Si son accesibles mejor, si no lo son y se puede habrá que hacer un esfuerzo pero al final nadie viene en contra de su voluntad "