Entrevista Uriarte: "Estamos recibiendo un montón de ataques. Hemos parado para reflexionar y vamos hacia adelante" Publicado: 16/06/2022 12:13 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2022 12:25 (UTC+2) El candidato Jon Uriarte señala en Radio Euskadi que "el retraso en la presentación del proyecto ha sido algo estratégico, pero ha sido porque hemos tenido un momento de crisis en el equipo"

Jon Uriarte, candidato a la presidencia del Athletic Club, se pasó por el programa "Fuera de Juego" de Radio Euskadi.

Estos son algunos de los titulares que dejó:

"Hemos tenido que parar un momento para reflexionar y plantearnos muchas cosas. Hemos dado un pequeño paso para atrás para coger más impulso, pero la decisión es que vamos a por todas, y a ganar"

"Los nombres los daremos la semana que viene, pero buscamos un estilo de juego de rock and roll en lugar de jazz. Queremos el juego intenso, valiente, salir a presionar, a robar el balón; y buscamos entrenadores que se adapten a ese estilo"

"Queremos un liderazgo único en el plano deportivo. Cada área deportiva no puede ir por su cuenta. La nave tiene que estar bien coordinada"

"Estamos sufriendo un declive en el Athletic femenino. No tiene sentido que no tengan el mismo acceso que el equipo masculino a metodología, scouting, datos, temas de rendimiento, nutrición, psicología. Deben ser recursos a su disposición"

"Si no fuera parte de una candidatura miraría más cosas al margen de los nombres: el historial que tienen, la forma que tienen de tratar a las personas o el coste que van a tener para el club "

"Yo no busco un nombre per se, para mí un nombre no vale para nada. Lo que busco son personas que trabajen de una manera que encaje con nuestros valores. Que no vengan para hipotecar al club "

"Nos parece que Iraia es la persona ideal para dirigir al equipo. Ha hecho un gran trabajo"