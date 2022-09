Ganbara De Cerca Ganbara de cerca Qué ordenador portátil comprar para la vuelta a clase y la universidad Eva Rodríguez de Luis Publicado: 15/09/2022 10:09 (UTC+2) Última actualización: 15/09/2022 10:09 (UTC+2) Eva Rodríguez de Luis nos cuenta la sección de Tecnología de consumo de Ganbara de Radio Euskadi el mejor portátil que se basa en el diseño, el hardware, el software y la autonomía. Escuchar la página Escuchar la página

Septiembre, vuelta a la rutina y a la sección de Tecnología de consumo de Ganbara. Hoy volvemos por la puerta grande y con un clásico para estudiantes: acertar con la compra del portátil, el ordenador por excelencia para llevar a clase, ya sea a la universidad o al instituto.

Cada nuevo curso os proponemos nuevos modelos para acertar y en esta edición mi meta es hacerlo más sencillo que nunca, porque a veces es fácil perderse, dejarse llevar por especificaciones rimbombantes y por ofertas que quizás nos hagan gastar en algo que no necesitamos o directamente, comprar algo que se nos va a quedar corto en poquísimo tiempo.

Para acertar comprando un ordenador portátil tenemos que tener en cuenta cuatro cosas: el diseño, el hardware, el software y la autonomía.

Diseño

Hay quien quiere un portátil porque se va a estudiar fuera y tiene que llevarlo de la casa familiar a su aventura universitaria , por lo que solo lo mueve de vez en cuando, y quien tiene que llevarse el ordenador a clase a diario. Esto marca la diferencia. Quedaos con algo: un ultrabook es un ordenador portátil que se denomina así porque pesa menos de 1,5 kg, ideal para llevar en la mochila sin destrozarse la espalda.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los modelos más ligeros suelen ser, con toda la lógica del mundo, los más compactos. Es decir, suelen albergar una pantalla más pequeña y el teclado tiene dimensiones más reducidas. La consecuencia directa tiene que ver con la comodidad: si vamos a pasar muchas horas trabajando con el ordenador, nos vendrá de cine una pantalla y un teclado cómodo y con teclas de buen tamaño.

Recurriendo a la ficha técnica del producto podremos saber tanto el peso como la diagonal de la pantalla. Para que os hagáis a la idea, los portátiles más ligeros suelen tener una diagonal de 13", pero también podéis encontrar modelos de 14 pulgadas que ofrecen un buen equilibrio entre portabilidad y comodidad. ¿Que no vas a moverlo a diario? Entonces ve a por uno de 15,6" que suelen rondar los 1,5 kg o incluso de 16 - 17", que suelen pesar un poquito más pero vuestra vista lo agradecerá.

Hardware y software

Esto es lo que más hace sufrir a amas y aitas que no se manejan en esto de la informática. Aquí os voy a dar algunas líneas claras para acertar.

Para adolescentes que básicamente van a hacer trabajos en procesadores de textos, ver videos, videollamadas e internet, puede ser suficiente un Chromebook, un ordenador que tiene el sistema operativo de Google y hardware más bien básico, pero que se pueden encontrar a partir de 200 euros. Importante: comprad solo este tipo de ordenadores si lo recomiendan en el centro educativo, porque usas el entorno de Google y no Windows, que es el clásico y todoterreno por excelencia.

En el resto de los casos y en general para acertar, mi recomendación es apostar por un modelo con Windows. Eso sí, si sois de carreras técnicas y os gusta trastear, no dejeis de probar Linux, un sistema operativo libre y gratuito que os puede marcar incluso vuestra carrera, si lo vuestro es la informática y las Teleco.

Vamos de más exigente a menos:

- Si vais a estudiar una ingeniería, arquitectura, o a hacer edición de vídeo o de foto, sois los perfiles más exigentes. Aquí os recomiendo un procesador AMD Ryzen 7 o un Intel Core 7 de última generación, 16GB de memoria RAM de base y un SSD de al menos 512GB. También es recomendable que cuente con una tarjeta gráfica dedicada para que podáis mover programas tipo AutoCAD, SolidWorks o Photoshop para carreras creativas. En el caso de las profesiones artísticas Apple también puede ser una buena opción, pero os va a costar muchísimo más dinero. En el caso de las técnicas, ojo porque hay programas que no son compatibles con el entorno de la manzana.

- Para el resto vale más o menos lo mismo: empresariales, medicina, humanidades, derecho… al final son personas que esencialmente van a navegar por internet, hacer presentaciones, trabajos en procesadores de textos, tablas y poco más. Para estas personas recomiendo un procesador AMD Ryzen 5, procesador Intel Core 5 de última generación, al menos 8GB de memoria RAM y almacenamiento mínimo de 256GB. ¿Que os gusta Apple y no os importa gastar más? También podeis ir por un Macbook Air o Pro.

Esta segunda opción también vale para estudiantes de bachillerato.

Por cierto, ¿cuál es la última generación de los procesadores AMD e Intel? Los AMD comenzarán por 6.000 y los Intel Core por 12.000, aunque si veis buenas ofertas de la generación anterior, es decir AMD 5000 o Intel Core 11.000 tampoco es mala opción.

No he querido complicar mucho la cuestión con explicaciones sobre especificaciones, pero quiero que tengáis claro algo: comprais un equipo pensando en que os va a durar idealmente toda la carrera, de ahí que apostar por bien de espacio de almacenamiento, memoria RAM suficiente para abrir varias pestañas y procesadores modernos en cuanto a consumo y rendimiento.

Esto es lo ideal, luego quizás os toque hacer alguna renuncia o sacrificio si no encontráis algo que se ajuste al presupuesto.

Autonomía

O lo que es lo mismo, cuánto tiempo aguanta el ordenador sin estar enchufado. Sorprendentemente, los portátiles más ligeros son los que están optimizados para durar más desenchufados trabajando en movilidad y aquellos más voluminosos, con hardware más exigente, los que más consumen y por tanto que necesitarán conectarse cuanto antes.

Aquí brillan los modelos de Apple, tanto el MacBook Air como el MacBook Pro, que rozan las 20 horas, y los LG Gram, un ultrabook con Windows estupendo para uso general. En el otro lado de la balanza, los portátiles con diseño y hardware para jugar o carreras técnicas, los que menos.

Si en tu zona de estudio o tu clase abundan los enchufes, esto no es un problema, pero si no es el caso, la autonomía es esencial para una buena experiencia durante tu jornada.

Modelos recomendados

Aquí os voy a proponer un poquito de todo.

- Huawei MateBook D15, 499 euros en la web oficial. Este a mi me parece un producto bestial en calidad precio para uso general (Vamos, que no sirve para ingeniería). ¿Qué tiene para que me guste tanto? Una pantalla de 15" cómoda para trabajar en un cuerpo de aluminio de 1,5 kg, por lo que resulta equilibrado. El modelo de partida viene con 8GB de RAM, SSD de 256GB y un Intel Core i5 de la generación anterior.

- LG Gram. Si queréis un ultrabook con Windows, el LG Gram es compra segura. Lo tenéis en diferentes diagonales y hardware, pero en general son modelos potentes, diseño cuidado, ligerísimos y con gran autonomía, perfectos si os pegáis el día tecleando en internet, en Word y tareas generales similares. Si rebuscáis bien podéis encontrar desde 900 euros en adelante, hasta unos 1500 euros.

- Hp 15s. Si tenéis presupuesto ajustado y vais a mover el ordenador de vez en cuando, por ejemplo del salón a la habitación o de la residencia a la casa familiar, o llevarlo a clase algún día, los HP 15s destacan por ofrecer buen hardware a precio ajustado a costa de un diseño básico. Por unos 400 euros tenéis modelo básico para uso general, si buscas con bien de RAM y procesador potente, por unos 600 euros lo tenéis. Con pantalla de 15" y 1,7 kg.

- MSI Thin. ¿Estudias una ingeniería y necesitas un equipo potente, con tarjeta gráfica y además moderadamente compacto para ser un portátil gaming? Por unos mil euros de baste te llevas un procesador Core i7, 16GB de RAM, una GPU de última generación y pantalla de 15". Con bien de puertos para trabajar

- Cierro con un Chromebook, el Acer Chromebook Spin 513 es una opción de lo más interesante. Fluido para tareas sencillas, solo 1,2 kg de peso, pantalla táctil de 13". Perfecto para adolescentes, por menos de 400 euros.