Ganbara

Manifestación en Algorta

'La violencia sexual infantil es hablar de impunidad y de invisibilidad'

13/06/2018

Una realidad silenciada aunque según datos del Consejo Europeo una de cada cinco personas ha sufrido algún tipo de violencia sexual durante su infancia y pocos casos llegan a ser juzgados.

Una manifestación contra los abusos sexuales infantiles y la impunidad convocada para el 24 de junio en Algorta nos lleva a analizar una realidad que históricamente se ha intentando acallar, entre otras cosas, porque por norma general se cometen en el ámbito familiar, por parte de una persona de confianza.

Maite Sánchez, trabajadora social, está elaborando un análisis histórico sobre este tipo de violencia, 'el patrón se repite, las reacciones son idénticas ahora que a las de hace tres siglos, siempre se pone en duda a la víctima'.

Iñaki Alonso, es técnico de Save the Children, organización que ha publicado el informe Ojos que no quieren ver en el que se constata el bajo número de denuncias: 'Euskadi es la comunidad autónoma de todo el Estado con menos casos abiertos por este tipo de violencia y más del 80% de ellos no llega al juicio oral'.

La abogada Bea Ilardia con amplia experiencia en Tribunales de Familia analiza las carencias y las mejoras que precisa el sistema para proteger debidamente a la víctima de abusos sexuales en la infancia.