Ganbara

Leire Olaberria, ciclista

'Las leyes están, lo importante es que se cumplan'

29/06/2018

La ciclista Leire Olaberria ha denunciado ante el CSD que la RFEC la discrimina por ser madre. Asegura que 'todos los expertos en temas deportivos consideran que aquí han pasado bastantes cosas'.

La ciclista guipuzcoana Leire Olaberria, bronce en puntuación en los Juegos de Pekín 2008, ha denunciado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) que la Federación Española de Ciclismo la discrimina por ser madre y le impide conciliar su maternidad con la competición.

La Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha negado que se le haya discriminado por ser madre y ha indicado que ella se negó a competir con otra corredora elegida por el seleccionador nacional de la especialidad, Raúl Mena.

La ciclista Leire Olaberria ha relatado en 'Ganbara' de Radio Euskadi y Radio Vitoria que 'el seleccionador me preguntó tres veces que cuando viajaba con mi equipo a ver quien pagaba esos gastos y le respondí las tres veces que a mi viajar con mi hijo y con el equipo no me suponía ningún gasto extra. Dos meses más tarde, mi entrenador le llamó al seleccionador para saber qué hacer con mi preparación, ya que no habíamos vuelto a tener ninguna noticia, y le vuelve a decir que desde ese día yo no voy a volver a la selección'.

Olaberria ha añadido que 'conciliar es un derecho fundamental, pero la realidad es que yo en todo este año he pensado que lo complicado iba a ser estar a un buen nivel internacional, y la realidad con la que me he encontrado es que mi equipo ha respondido que mi cuerpo cada vez ha ido respondiendo mejor y no todo el mundo entiende esto de la misma manera. Las leyes están, lo importante es que se cumplan. Todos los expertos en temas deportivos que hemos consultado han considerado que aquí han pasado bastantes cosas'.