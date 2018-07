Ganbara

María Senserrich, PdCat

10/07/2018

La portavoz del PdCat, María Senserrich, asegura que ‘hablar de la realidad que está viviendo Catalunya es muy importante para nosotros y lo valoramos positivamente’.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al president de la Generalitat, Quim Torra, en el Palacio de la Moncloa, en la que constituye la primera reunión para normalizar las relaciones, muy deterioradas en los últimos tiempos.

Entrevistada en ‘Ganbara’ de Radio Euskadi y Radio Vitoria, la portavoz del PdCat, María Senserrich, pone en valor la reunión entre Sánchez y Torra y subraya los dos acuerdos logrados: ‘El primer acuerdo es reactivar estas comisiones bilaterales, no nos permitía tener un dialogo fluido entre los dos gobiernos. El otro acuerdo que tenemos es que van a retirar los recursos sobre leyes que se habían aprobado en el Parlament de Catalunya, leyes no independentistas, leyes sociales como la de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de cambio climático, la de emergencia habitacional y de pobreza energética que no eran independentistas y que nos habían suspendido’.

Senserrich ha mostrado su satisfacción al poder ‘tener una reunión para dialogar, que es lo que tanto reclamábamos desde hace mucho tiempo y que no había posibilidad con un gobierno del PP. Ahora nos hemos podido sentar para poder hablar en primera persona y poder hablar de la realidad que está viviendo Catalunya. Es muy importante para nosotros y lo valoramos positivamente’.