06/04/2021 22:32 De Cerca Ganbara Debate sobre educación: ¿ la memorización y el esfuerzo son ideas anticuadas? Se suman al debate Juan Izuzkiza, profesor y autor de "Borregos que ladran", Maite Alonso, presidenta del Consejo Escolar de Euskadi y Maitane González y Asier de Miguel de la ADUEEE. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Maite Alonso, presidenta del Consejo Escolar de Euskadi y Maitane González, secretaria de ADUEEE 46:48 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

¿ Cuántas veces hemos escuchado que la educación ya no es cómo antes? ¿ Y que los estudiantes no aprenden tanto, que no saben de cultura general? ¿ Qué pasa con el esfuerzo, es un concepto antiguo como lo es también el aprendizaje de memoria? Pero al mismo tiempo hemos oido que la educación es distinta porque lo es también la sociedad y porque ésta exige otros conocimientos con nuevas tecnologías que lo condicionan todo. Esta noche nos hemos preguntado por estas ideas junto a Juan Izuzkiza, profesor de secundaria desde hace años en el Instituto Ignacio Zuloaga de Eibar y autor del libro “Borregos que ladran” y con Maite Alonso, ex viceconsejera y actual Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi Además, hemos conversado con Asier de Miguel, secretario de organización de la Asociación de Debate de la UPV y con Maitane Gonzalez, secretaria de formación de esta misma asociación, dos estudiantes universitarios que tienen una experiencia más cercana en el tiempo como alumnos sobre esa enseñanza no universitaria que hoy hemos analizado.