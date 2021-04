14/04/2021 23:05 De Cerca DE CERCA - TERTULIA De la experimentación con animales a las reivindicaciones de AFANIP Tertulia social con Ramón Ibeas, George Belinga y Maitane Alonso, a la que sumamos el testimonio de Esther Bellido y Rocío Fernández, de la Asociaciación de Familias de Niños con Prótesis. Escuchar la página Escuchar la página

No son pocos los estudios puestos en marcha en los últimos meses para evaluar el impacto psicológico que la pandemia está teniendo en la población, y más particularmente en el personal sanitario. Imposible no pensar en ellos y ellas cuando conocemos los datos diarios de incidencia, aunque la empatía no es suficiente para frenar al virus. Esta es una de las cuestiones sobre las que conversamos en 'Ganbara de cerca' con Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Vitoria, el joven emprendedor George Belinga y Maitane Alonso, investigadora y estudiante de Medicina.

Sobre la mesa también la investigación de la organización Cruelty Free Internacional que ha sacado a la luz el trato que recibían los animales con los que experimentaba el laboratorio Vivotecnia, con sede en Madrid. Denuncia que ha vuelto a avivar el debate ético sobre la necesidad de buscar alternativas libres de maltrato.

Además, recibimos en Ganbara a Esther Bellido y Rocío Fernández, de la Asociación de Familias de Niños con Prótesis (AFANIP). La asociación, nacida en Euskadi, advierte de los retrasos que la pandemia está provocando en la llegada de nuevas prótesis para garantizar el correcto desarrollo de sus hijos e hijas.