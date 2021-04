23/04/2021 23:40 Ganbara Esteban Ibarra "Las élites políticas están crispando. Se están haciendo excesos verbales" Ganbara El Presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, afirma que “la polarización es algo de la élite política donde los demás ni pinchamos ni cortamos”. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. 9:17 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Entrevistado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, el Presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha afirmado que “la polarización es algo de la élite política donde los demás ni pinchamos ni cortamos”. Asegura que “realmente no hay crispación en la calle”, y cree que “quién tiene que ayudar a superar esta situación son aquellos partidos que han gobernado y que se dicen de Estado para impedir esas polarizaciones”.

Ibarra ha añadido que “los partidos que dicen que no quieren radicalizar tienen una responsabilidad”. Puntualiza, “la radicalización no es el clima que está en la calle, es un problema entre los que están en la política”. Y ha recordado que “la mayor parte de la gente no está en la política”.

Cree que la sociedad quiere “practicar la tolerancia”. Para Ibarra “la tolerancia implica respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana y, por lo tanto, el pluralismo político”.

Ibarra ha destacado que él es “todo lo contrario a lo que pueda representar VOX, pero no se me ocurre decir que es el fascismo. Simplemente por respeto a la misma lucha antifascista. Tenemos un partido que es muy conservador y muy reaccionario”.

El Presidente del Movimiento contra la Intolerancia considera que hay que debatir con VOX: “Yo, por ejemplo, no me hubiera levantado (del debate de las elecciones de Madrid). Hubiera sacado los colores a la señora Monasterio”.