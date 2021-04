29/04/2021 23:48 Ganbara - De Cerca TRANSFERENCIAS | PRISIONES Retos ante la inminente asunción de la Sanidad Penitencia en Navarra Especial Ganbara de Cerca "intramuros", ante la inminente transferencia de la Sanidad Penitenciaria a la Comunidad Foral de Navarra. ¿Qué implicará en la práctica la asunción de esta competencia? Escuchar la página Escuchar la página

A finales de mayo se concretará el traspaso de la sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral de Navarra, en cumplimiento de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Será la primera transferencia competencial en 20 años y la asunción de una vieja reivindicación que convierte a la comunidad foral en la tercera, junto con Cataluña y Euskadi, en integrar a la población reclusa en el sistema sanitario público.

La asunción de esta competencia “permitirá hacer un enfoque integral de la salud, con los medios comunitarios, para conseguir el objetivo de la reinserción”, así lo ha asegurado en Ganbara Eduardo Santos. El Consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra ha recordado que no hay fecha en un horizonte cercano para la transferencia íntegra de prisiones, ero es una cuestión que no les “preocupa excesivamente”. Santos considera que antes “hay que hacer el camino”. “Si realmente Navarra avanza en el modelo estratégico para la reinserción, vamos implementando el servicio de ejecución penal y funcionan las estrategias de sanidad penitenciaria… ya llegaremos al último paso que es tomar la decisión sobre traslados, clasificación de reclusos y ejecución del reglamento penitenciario. Pero cuando lleguemos ahí tenemos que tener muy claro el para qué”. En todo caso, el consejero navarro cree que “es viable” siempre que sea “paso a paso”. Preguntado por la posibilidad de que los módulos de la cárcel actualmente cerrados puedan albergar actividad en el nuevo contexto, ha señalado que “la apertura o no de nuevos módulos depende de que la relación de puestos de trabajo que tiene Instituciones Penitenciarias se amplíe”.

MESA PENITENCIARIA

En el camino por mejorar la gestión sanitaria y las condiciones de quienes cumplen penas en la cárcel de Pamplona, el ejecutivo foral va a contar con la colaboración de personas y entidades que trabajan directamente con la población reclusa y que están representadas en la recién constituida Mesa Penitenciaria. En la reunión constituyente estuvo presente Juan Carlos Oria, director del Hospital de Día Zuria de trastornos adictivos. Cuenta que se mantiene en torno al 60/65 por ciento el porcentaje de quienes ingresan en la cárcel con problemas de drogadicción, aunque “ha cambiado el tipo de adicción” que, en estos momentos, “mayoritariamente es alcohol, cocaína, cannabis y estimulantes”. Frente al aumento de número de reclusos, lo que no ha variado es el de profesionales disponibles para la atención de “una población socialmente vulnerable”.

Salhaketa Nafarroa lleva años denunciando una “desatención constante”. Su coordinadora, Libertad Francés, ha aseverado en Ganbara que “no podemos permitirnos como sociedad crear y sostener espacios en los que sistemáticamente se vulneran los derechos de las personas presas”. Para Salhaketa la respuesta integral, no obstante, solo llegará con la asunción de la competencia total de prisiones. Frente a las declaraciones del Consejero de Justicia, Francés considera que es una cuestión “que urge” porque “va a permitir crear una política propia y determinar qué clase de cárcel queremos tener”.

Y ese camino, la ciudadanía no puede quedar al margen aunque "la realidad de prisión sigue siendo invisible a la sociedad y, además, estigmatizada", dice Javier Arbilla. El actual capellán de la Cárcel de Pamplona considera importante enender que la persona privada de libertad es mucho más que su delito.