09/06/2021 00:02 Ganbara - De Cerca INTERSEXUALIDAD "Es importante que se escuchen las demandas de la comunidad intersex" Ganbara de Cerca pone el foco en la 'I' de las siglas LGTBI, con testimonios que nos ayudan a visibilizar las diferentes realidades de las personas intersexuales y a compartir sus demandas.

La ONU estima que el 1'7% de la población mundial nace con características sexuales –genitales, gónadas, niveles hormonales o patrones cromosómicos– que no se corresponden a la división binaria estándar hombre/mujer. Es el caso de Ananda Molina. Tiene 61 años y se define como una persona extra binaria de género fluido. Sus cromosomas son XY, pero su apariencia física externa es femenina. Nació en el Hospital de Cruces en 1960 y "el tocólogo, que algo debía de saber de personas intersex –entonces hermafroditas–, le dijo a mi madre: es un niño, pero para que no tenga que hacer el servicio militar vamos a ponerle un nombre de niña". Y así fue, durante años se crió como Mª Luisa, pero su "expresión de género" le llevó a soportar las clásicas etiquetas de "chicazo o marimacho". Con 16 años le sometieron a su primera intervención quirúrgica para eliminar unas gónadas. "El médico me castró sin permiso de nadie", denuncia.

El propio concepto intersex continúa siendo una incógnita para la gran mayoría social, de ahí el afán de colectivos como 'I de Intersex' por informar y formar desde todas las áreas. La escritora e investigadora de la UPV/EHU Mer Gómez apuesta por trabajar la intersexualidad "desde una perspectiva etnográfica", para que empiecen a escucharse las demandas de la comunidad. Considera importante recoger "nuestras narrativas y poder llevarlos también al centro del debate científico".

La actriz y activista Laura Vila Kremer asegura que desde cualquier experiencia intersex se comparte la sensación "de sentir que algo no funciona, porque nuestro desarrollo sexual no encaja en los patrones binarios" cuando, en realidad, "lo que pasa es algo tan natural como que mi proceso hormonal no estaba contemplado en los libros y no tenía referentes a los que agarrarme".

"Cuanta más visibilidad se le dé a estos temas y cuanto más presentes estemos los colectivos intersex, mas alternativas y herramientas podrán tener las familias", afirma Mer Gómez. En Euskadi "un grupo de asociaciones LGTBI llevan años trabajando en la redacción de una proposición de ley integral vasca LGTBI, a la que se han sumado las voces de las personas intersex". Nos lo ha contado Óscar Arroyuelo, miembro del consejo de dirección de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Arroyuelo recuerda, asimismo, que "se están planteado varias iniciativas legales a nivel estatal que son muy importantes porque, de salir adelante, van a implicar cambios fundamentales en material registral, de atención sanitaria o de derechos sexuales y reproductivos para las personas intersex".