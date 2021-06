10/06/2021 23:32 Ganbara - De Cerca GORDOFOBIA Historias frente al espejo; la tiranía de los cuerpos perfectos A Toni Mejías le costó reconocer que padecía anorexia; Miren Jaurme ha conseguido superar sus miedos y ser un referente del movimiento Body Positive. Historias frente al espejo en 'Ganbara de Cerca'. Escuchar la página Escuchar la página

"Nadie me había hablado de la anorexia masculina. No había leído nada acerca de esa posibilidad. Además, había pasado de estar rellenito a verme flaco y atractivo. ¿Por qué iba a asociarlo a que me pasaba algo grave? Al contrario. Me veía cada vez más estupendo". Este párrafo está extraído del libro 'Hambre. Mi historia frente al espejo' (Ed. Aguilar) en el que el rapero Toni Mejías revela cómo ha sufrido y luchado por controlar un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). El miembro del grupo Los Chikos del Maíz ha decidido hacer público su relato porque "si una sola persona se reconoce, descubre el problema y decide ayudarse, ya habrá valido la pena". ¿En qué momento se convirtió en un esclavo de su cuerpo y sus pensamientos? Nos lo ha contado en 'Ganbara de cerca'.

GORDIBUENA vs FOFISANO

Nos preguntamos, además, hHasta qué punto el lenguaje o el discurso mantenido por los medios de comunicación, la industria de la cosmética y el mundo de la moda han normativizado la delgadez. Conversamos con la Catedrática de Lengua Española Susana Guerrero Salazar, autora del estudio 'Léxico e ideología sobre la gordofobia en la comunicación digital'. En los cien textos analizados ha registrado 85 formas distintas de aludir a la gordura. Los datos cuantitativos revelan que el 50% de los términos constatados se refieren exclusivamente a mujeres.

En 2007 surgió en redes sociales el movimiento de cuerpos en positivo o "Body Positive" del que es referente en castellano Miren Jaurne, MIMI XXL en redes sociales. En el libro 'La Venus que rompió el espejo' (Ed. Planeta de los Libros) nos descubrió a una mujer que no solo ha superado sus miedos, sino que se ha sumado sin dudarlo a la lucha contra el acoso. Solo en su canal de YouTube suma cerca de 250.000 subscriptores/as.