18/06/2021 23:23 Ganbara José Ramón Ubieto "Una cosa es la normativa y otra es el miedo, y el miedo es más poderoso" Ganbara El profesor de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya, José Ramón Ubieto, cree que “habrá gente que necesitará más tiempo para quitarse la mascarilla, sobre todo en aglomeraciones”. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página José Ramón Ubieto, profesor de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya. 8:06 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Ante el anuncio del fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores a partir del 26 de junio, el profesor colaborador de los Estudios de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya, José Ramón Ubieto, ha subrayado que "hay que respetar que habrá gente que necesitará más tiempo para quitarse la mascarilla, sobre todo en situaciones de aglomeración y situaciones en las que se junta gente. Es normal, forma parte de la diversidad".

Ubieto ha destacado en Ganbara que "una cosa es la normativa y otra es el miedo, y el miedo es más poderoso que la normativa" ya que considera que "el virus es común para todos, pero la vivencia, la manera en la que cada uno vive ese acontecimiento, es totalmente particular y propia".

Sobre la velocidad en la que nos quitaremos la mascarilla, Ubieto recuerda que "cuándo empezó la vacunación había un 40-45% de personas que decían que no se iban a vacunar, pero cuando vieron que todos se vacunaban, empezaron a decir: '¿Y yo por qué no me vacuno?'. Con la mascarilla va a pasar algo similar. Al principio habrá gente que no se la quitará, pero en cuanto vean que se va decantando la población por quitársela, tendrán que dar explicaciones de por qué no lo hacen, así que seguramente, acabarán quitándosela. Es un clásico en las situaciones sociales".

Además, cree que una vez acabe la situación pandémica "todo no cambiará, pero todos cambiaremos. Los humanos somos animales de costumbre, y por tanto, no cambiará todo. Esto ha sido una disrupción. No volveremos al momento anterior, no volveremos al momento pre-covid, porque ya hay cosas que han cambiado para siempre".