25/06/2021 22:50 Ganbara Entrevista Recorrido CULTURA Lander Otaola: "El humor es una declaración de amor constante" "Que tu pasión sea tu oficio es lo mejor que te puede pasar en la vida". El polifacético Lander Otaola cierra la tanda de entrevistas de trayectoria de la temporada 20/21 en 'Ganbara de cerca'.

"Que tu pasión sea tu oficio es lo mejor que te puede pasar en la vida" y si algo ha hecho Lander Otaola Arregi (Bilbao, 1989) en el último año –confinamiento incluido– es aprovechar el tiempo y seguir creando. De las horas de convivencia extra junto a su pareja, la también actriz Ylenia Baglietto, nació la divertida propuesta teatral 'Amor y humor'. Pero, además, el obligado aislamiento también le dio la oportunidad de apurar su primera novela: A partir del 1 de julio estará disponible en librerías 'Mala Persona' (Arima Editorial). "No he hecho esto para lucrarme –ha dicho Otaola en Ganbara de Cerca–, porque al final a un autor le llega el 6% de cada novela". Reconoce que tampoco sabe "si es comercial o no", pero considera que es un proyecto "honesto" y que "para bien o para mal" ha contado "lo que quería contar y como lo quería contar".

El primer estado de alarma le pilló en Benidorm rodando 'El Cover'; ópera prima de Secun de la Rosa, que se estrena en salas el 23 de julio. "Una película perfecta para el verano" en la que el actor bilbaíno interpreta al hijo de Carmen Machi –con quién ya coincidió en 'Ocho apellidos vascos'–. "La gente va a vibrar, le va a tocar el corazón y va a salir con ganas de cantar, bailar y comerse el mundo".

Este pasado martes, 22 de junio, Otaola terminaba el rodaje de otro gran proyecto: La comedia gastronómica 'La vida padre', dirigida por Joaquín Mazón y con guion de Joaquin Oristrell. El corto 'El carné' o la serie –entre el terror y la comedia negra– '¡No abras nunca esas puertas!' se suman también a una cada vez más larga lista de sueños cumplidos para este fan incondicional de Elvis Presley a quien, lo que más ilusión le ha hecho siempre es: "que la gente se ría a mi alrededor y sea feliz". Y lo dice alguien que define el humor como "una declaración de amor constante".