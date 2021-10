08/10/2021 23:50 Ganbara 3ª dosis Margarita del Val: "Tienen que vacunarse los pocos que no se han vacunado, no hiper-vacunar al resto" L.P.C. | EITB Media La viróloga del CSIC, Margarita del Val, considera que "no hace falta todavía una tercera dosis para nadie". Cree que "es un exceso de precaución que puede venir bien, pero no la necesitamos por ahora". Escuchar la página Escuchar la página

La mascarilla podría ser obligatoria al menos hasta primavera. Es lo que ha dejado caer la ministra Darias. Apunta que hay que vigilar la evolución del virus y otros que empiezan ya a circular en otoño.

Entrevistada en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, la viróloga del CSIC, Margarita del Val, explicaba que "habrá que ver la evolución. Cuando pasemos un otoño-invierno entero y veamos cómo está funcionando tendremos toda la información. Pero ahora mismo no sabemos todavía a qué nos vamos a enfrentar".

Entre las certezas, del Val asegura que "las vacunas siguen dando la misma protección básicamente que cuando estamos recién vacunados. Son muy buenas y siguen funcionando muy bien".

Por ello, hace un llamamiento a los no vacunados. Les recuerda que "tenemos vacunas de sobra. Tienen que ver que nos hemos vacunado 40 millones de españoles y que estamos más sanos, que estamos más tranquilos, que tenemos un futuro por delante y que no ha podido haber problemas con las vacunas porque con 40 millones de vacunado se habrían visto".

A los que les han metido ideas de miedo sobre las vacunas "que efectivamente son barbaridades y parecen conspiraciones" les aconseja "que reaccionen, que se den cuenta, que busquen ayuda de alguien y que no piensen que las vacunas están causando problemas, están solucionando esta pandemia".

Margarita del Val considera que "no hace falta todavía una tercera dosis para nadie". Cree que "es un exceso de precaución que puede venir bien, pero no la necesitamos por ahora nadie". La viróloga del CSIC cree que "los pocos que no se han vacunado tienes que vacunarse, no hiper-vacunar a alguien que ya tiene curado ese problema"