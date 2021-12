03/12/2021 23:38 Ganbara Alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto: "No va a ser fácil celebrar algunas actividades. No es lo mismo Santo Tomas u Olentzero" L.P.C. | EITB Media El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, subraya que en una concentración muy grande de gente como Santo Tomas "se corren riesgos". Cree que "no es igual que otras actividades como pudieran ser la Cabalgata de Reyes u Olentzero". Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, asegura que "como la situación siga avanzando de esta manera, no va a ser fácil celebrar algunas actividades. No son todas igual, no es exactamente lo mismo Santo Tomas dónde es una concentración mucho más importante de personas muy vinculada al consumo tanto de comida como de bebida sin mascarilla". Aburto subraya que "ante una concentración muy grande se corren riesgos. No es igual que otras actividades como pudieran ser la Cabalgata de Reyes u Olentzero". En todo caso, el edil bilbaino se reafirma en "no precipitarse" y en "tomar una decisión lo más homogénea posible" con el resto de capitales vascas.

Además, sobre la decisión del Tribunal Supremo de avalar la implantación del pasaporte covid en Euskadi, rechazando la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Aburto cree que ahora "podemos hablar con mucho más fundamento y esperanza de que las futuras medidas puedan ser avaladas por el TSJPV".

Por otro lado, el alcalde de Bilbao se ha mostrado "feliz y contento" después del acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno de Sánchez para que el TAV llegue a Bilbao y Gasteiz soterrado a través de una encomienda de gestión al Gobierno Vasco. Aburto cree que el soterramiento es "un proyecto vital para la competitividad de Bilbao como ciudad". Considera que tras esta decisión, la llegada de la alta velocidad "no tiene marcha atrás, es el empujón definitivo. Y sobre todo, queda plasmado por escrito que la entrada será soterrada hasta Bilbao con una estación soterrada, y eso abre un marco de posibilidades a la ciudad para recuperar ese espacio", ha sentenciado.

Entrevistado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, ha explicado que "teníamos que garantizar que la estación provisional no iba a ser sine die". Considera que de esta manera "garantizamos que el tren entre en funcionamiento antes de que esté concluida toda la obra y garantizamos que la obra en su conjunto llega hasta la estacion soterrada".