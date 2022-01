12/01/2022 23:30 Ganbara Aukerak Carlos Roy: "Las personas presas deben entender que hay otra forma de vivir distinta a la de delinquir" L.P.C. | EITB Media El director de Aukerak, la Agencia Vasca de Reinserción Social de los centros penitenciarios, Carlos Roy, afirma que ofrecen a las personas presas "una ventana de oportunidad, cambiar su vida y construir una identidad no delictiva". Escuchar la página Escuchar la página

La Agencia de Reinserción Social Aukerak, destinada a la reinserción social de las personas presas de los centros penitenciarios vascos a través de la formación laboral se puso en marcha el 1 de enero. Es uno de los principales proyectos en materia de política penitenciaria impulsados por el Gobierno Vasco desde que el pasado mes de octubre asumió la competencia sobre la gestión de las prisiones.

El director de Aukerak, Carlos Roy, ha explicado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria que deben "conocer cuáles son sus habilidades o capacidades, su historia anterior, su vocación y acertar en la formación que le estamos haciendo y en el trabajo que le estamos ofreciendo, para que de alguna manera vea una ventana de oportunidad, cambiar su vida y construir una identidad no delictiva y pueda entender que hay otra forma de vivir distinta a la de delinquir".

El objetivo del nuevo modelo es trabajar por la resocialización de las personas presas y que un 40% acaben cumpliendo penas en régimen de semilibertad. Actualmente esa cifra se encuentra en un 25%. Roy cree que "no es un objetivo que se vaya a cumplir ni en un año ni en dos años. No es un objetivo inmediato porque no es un objetivo fácil".