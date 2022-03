Ganbara Invasión de Ucrania Jarek Domanski: "Rusia no quiere jugar según las reglas del siglo XXI, suena al siglo XIX" L.P.C. | EITB Media Publicado: 11/03/2022 23:42 (UTC+1) El ex embajador de Polonia en Irán, Jarek Domanski, no ve, por ahora, "futuro para las negociaciones, porque los objetivos de Rusia y Ucrania han cambiado muy poco y están muy alejados". Escuchar la página Escuchar la página

El que fuera embajador de Polonia en Irán, consejero político de la UE y la OSCE en Kiev, Jarek Domanski, cree que la solución diplomática entre Ucrania y Rusia "es posible, pero difícil cuando los objetivos de ambos lados parecen muy alejados".

Domanski ha explicado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria que los polacos creen en "el paraguas de la OTAN", y considera que "los rusos no se van a atrever a abrir un nuevo frente armado con la Alianza Atlántica estando tan involucrados y con tantos problemas en Ucrania".

Además el ex embajador de Polonia afirma que actualmente estamos viviendo "una unidad sin precedentes" entre la Unión Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y otros aliados. Destaca que "los rusos no se esperaban esta unidad porque no ocurrió ni en 2014, ni antes".

Sobre la posible entrada expres de Ucrania en la Unión Europea, afirma que "un Estado no se puede convertir en miembro de la UE de un día para otro" y recuerda que Polonia "necesitó 9 años de negociación y sincronización de las leyes, estando mejor preparado que Ucrania, sin conflictos y controlando las fronteras".