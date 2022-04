Ganbara - De Cerca Diseño Carteles de cine, logotipos, muebles ... la vida es diseño MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 04/04/2022 20:41 (UTC+2) Javier Jaén (ilustrador y diseñador) y Pepe Gimeno (Premio Nacional de Diseño 2020) nos hablan de sus proyectos aprovechando su visita al festival Serifalaris Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Javier Jaén 23:49 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Javier Jaén y Pepe Gimeno son dos de las personas más reconocidas en el mundo del diseño actual. Diseño que encontramos en portadas de libros, revistas, discos, editoriales, cartelería para el cine, logotipos, publicidad... Desde el Whasington Post a los logotipo de grandes empresas y entidades. Diseño que es arte pero también se encuentra en nuestras vidas, porque lo mismo hablamos del menaje de grandes restaurantes, que de algunos de los muebles que se han convertido en iconos.

Javier Jaén es diseñador gráfico e ilustrador, de hecho, si repasásemos libros y portadas de revistas encontraríamos su nombre muy habitualmente. Ha trabajado para New Yorker, Washington Post, La vanguardia, en portadas de CDs como V.E.H.N. de Love Of Lesbian; incluso para Pedro Almodovar donde firma el cartel de Madres Paralelas que le valió un premio Feroz.

Pepe Gimeno, Premio Nacional de Diseño 2020, es diseñador gráfico y tipográfico. Trabajó para distintas agencias de publicidad entre los años 70 y los 80 y en 1987 creó su primer estudio de diseño gráfico GIMENO GRAFIC. Suyos son algunos logotipos más conocidos de la Comunidad Valenciana: el del área de Turismo, Les Corts, Metro Valencia ... Ya puedes decir que huella, has dejado huella. Pero en su caso también hay que hablar de su obra plástica:

"Entre la realidad y el sueño", "árbol cósmico", "carta a Man Ray" o "Los quince momentos más felices de mi vida" de su serie Manifiesto Emocional.