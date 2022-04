Ganbara - De Cerca SOCIEDAD La muerte, el último tabú MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 19/04/2022 22:01 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 22:01 (UTC+2) Hablar de la muerte para vivir y morir mejor con la doctora Montse Esquerda Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página FUNERAL 24:09 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Hoy en Ganbara de Cerca charlamos sobre la muerte con Montse Esquerda. Ella es doctora, psicóloga y profesora de bioética y alerta de que vivimos en una sociedad en la que la muerte se ha convertido en ese tema del que nadie quiere hablar. No queremos pensar en el final, y eso hará, probablemente, que acabemos nuestros días de forma aséptica en un hospital o residencia.

No se oirán campanas, ni nos velarán en casa, aquello que era habitual en tiempos de nuestros abuelos es algo superado, pero al hacerlo se ha perdido ese entender la muerte como parte de la vida y nos aboca a vivir el duelo en soledad.

Los primeros homo sapiens ya celebraban rituales para despedir a quienes fallecían, y nosotros, los tecno sapiens de tanto evolucionar hemos alejado esos ritos de los cotidiano; algo que ha acabado por generarnos miedo a esa muerte de la que tanto nos asusta hablar.

No sabemos qué decir cuando alguien de nuestro entorno pierde a un hijo, a su madre o a su pareja. Hemos pasado de "acompañar en el sentimiento" a un whassap o una llamada en la que tenemos miedo a molestar. En Ganbara de Cerca queremos sentirnos más libres y hablar de todo ello con Montse Esquerda.