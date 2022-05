Ganbara - De Cerca Tecnología ¿Navegas seguro? Si tienes para todo la misma contraseña y aceptas todas las cookies...tienes un problema MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 04/05/2022 22:10 (UTC+2) Última actualización: 04/05/2022 22:10 (UTC+2) Alejandro Aliaga, consultor de ciberseguridad y codirector de BeDisruptive nos plantea la guía básica para un uso seguro de nuestros terminales Escuchar la página Escuchar la página

Especial sobre seguridad... en nuestros teléfonos móviles. Hablamos de si Pegasus podría colarse en nuestros terminales, pero la gran mayoría no cumple con los mínimos de seguridad en nuestros teléfonos cuando operamos con ellos, mandamos mails o chateamos a través de whassap. Entre las recomendaciones: no usar cualquier wifi libre para abrir documentos importantes o hacer gestiones, usar la doble verificación, bloquear el terminar de forma biométrica, no usar la misma contraseña para todo, tener en cuenta que existen chats temporales que van borrando las conversaciones según va pasando el tiempo... Todo parece simple, pero no siempre lo cumplimos.

Te contamos la guía definitiva para chatear de forma segura con Alejandro Aliaga, consultor de ciberseguridad.