Ventajas y desventajas de la terapia online IBAI BARRENETXEA | EITB MEDIA Publicado: 18/05/2022 20:34 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2022 20:34 (UTC+2) El periodista Juan Pablo Garzón y la psicóloga Laura Fuster nos dan las claves para decantarnos por uno u otro tipo de terapia

Desde La Azotea no dudamos en animar a nuestros oyentes a acudir a terapia, al contrario, nos declaramos orgullosos apologistas de la ayuda psicológica. En el programa de hoy te acercamos una modalidad de tratamiento que quizá no conocías, y es que se puede trabajar con un profesional de la salud mental desde la comodidad de casa. Esa es una de las principales ventajas de la terapia mediante internet, la discreción y comodidad del hogar propio, pero no la única.

En Ganbara de Cerca indagamos en las ventajas y desventajas de la terapia telemática junto al periodista Juan Pablo Garzón y la psicóloga Laura Fuster, que trabaja tanto de manera presencial como telemática, para que puedas decantarte por la que consideres más adecuada para ti.