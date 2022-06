Ganbara - De Cerca Ciudades Otra ciudad es posible: arquitectura pensada para tu bienestar MIRIAM DUQUE1 EITB MEDIA Publicado: 07/06/2022 22:11 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 22:11 (UTC+2) Luz natural y conexión con la naturaleza son las claves para la arquitecta Anna Ferrer Escuchar la página Escuchar la página

Pasamos entre un 80 y un 90% de nuestro tiempo en un espacio construido. ¿Cómo no va a ser fundamental que su diseño mejore nuestra vida? Para la arquitecta Anna Ferrer de CU4 Arquitectura, especializada en bienestar en arquitectura, las casa deben tener luz natural, terraza y la mayor conexión posible con la naturaleza, porque los estudios demuestran que las ciudades sin jardines, parques o espacios verdes nos hacen enfermar.

En Euskadi se trabaja en un nuevo decreto de habitabilidad que este mismo mes podría llegar al Consejo de Gobierno en el que entre otras cuestiones se habla de fomentar las apreciadas terrazas en la nueva construcción. Se incluye la terraza como un espacio más de la vivienda para que todos los pisos tengan unos 4 metros y no compute en edificabilidad hasta los 10 metros. Y no olvidamos las cocinas ¿son cada vez más pequeñas?