Ganbara - De Cerca Geopolítica "Canibalización aérea" y otros efectos colaterales de las sanciones a Rusia MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 06/10/2022 20:50 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2022 20:50 (UTC+2) El periodista Zigor Aldama analiza en Ganbara de Cerca los motivos por los que las sanciones económicas no acaban de frenar las aspiraciones bélicas de Vladimir Putin

La UE impondrá un tope al precio del petróleo. Es el octavo paquete de sancionas contra el gobierno de Vladimir Putin acordada por los Veintisiete, alineándose así con las medidas pactadas por el G7. Esto limitará aún más las importaciones rusas y se ampliará la lista negra de individuos y empresas sancionadas, que ya contiene más de 1.300 nombres.

Un tope que aliviará nuestras facturas, pero también se trata de evitar o dificultar que Vladimir Putin pueda seguir financiando la invasión de Ucrania. El resultado ha sido una desbandada de empresas extranjeras y barreras para comerciar con el país, pero no parece que hayan sido lo suficientemente disuasorias hasta ahora. En algunos casos existe una triangulación de ventas a través de terceros para saltarse el veto a hacer negocios; en otros, los negocios se hacen con China. Donde sí se está notando el impacto es en el sector de la aviación comercial. Algunas compañías denuncian el "secuestro" de aviones de compañías extranjeras que no pueden sacarlos y así no pueden irse del todo aunque dejen de operar. Tampoco llegan piezas nuevas de occidente, lo cual no siempre permite reparar los unidades de AIRBUS o BOING con problemas con piezas nuevas lo que obliga a usar las de otras unidades, es lo que se conoce como "canibalización de los aviones". Algo que también sufren los aviones propiamente rusos que en un alto porcentaje están construidos con piezas procedentes de fábricas ubicadas en Occidente.