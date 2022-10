Salud Mental Salud Mental "No pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. No pienses en...." MIRIAM DUQUE| EITBMEDIA Publicado: 06/10/2022 21:05 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2022 21:05 (UTC+2) La escritora Antía Yáñez nos habla del TOC, el transtorno obsesivo compulsivo, en su última novela Escuchar la página Escuchar la página

Antía Yáñez es una escritora de 32 años que lleva 10 conviviendo con el TOC, de ahí que en su nueva novela logre abordarlo con mucho humor. Estudió Ingeniería de Caminos pero nunca ha ejercido esta profesión la ha cambiado por la pluma, y le va bastante bien. De hecho, ha recibido numerosos premios literarios. Entre otros, el de relatos cortos "Os Viadutos" o el "Fina Casalderrey" de Literatura Infantil por la Igualdad. Su último título "No pienses en un elefante rosa" nos muestra a una protagonista que se escon de la vida trabajando en agosto para no tener que dar explicaciones a nadie, pero esto, no siempre funciona.